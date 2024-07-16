Директор СМПУ назвав три головні виклики для Уряду в аграрному секторі

Для розв'язання гострих проблем аграрного сектору Уряд має зосередитись на трьох пріоритетах: розробці та впровадженні Антикризової програми продовольчої безпеки, євроінтеграції галузі, а також спрямувати державну підтримку на будівництво аграрними компаніями власної енергогенерації.

Про це виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур написав у своїй колонці на "Бізнес Цензорі".

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"Два з половиною роки війни дали нам добре зрозуміти, що якщо ми не виробляємо якісь товари, зовсім не факт, що наші держави-партнери автоматично готові допомогти з імпортом. Відтак, переробка аграрної сировини і виробництво продуктів харчування в Україні має стати більш вигідним, ніж банальний сировинний експорт. Стимулювання інвестицій в переробку має бути відображене в усіх державних програмах підтримки бізнесу: від кредитів "5-7-9" до грантових програм", – відзначив Арсен Дідур.

Наразі галузеві бізнес-асоціації аграрного сектору ведуть активний діалог з колегами з європейських країн щодо вивчення і підготовки до впровадження європейських стандартів продуктів. Уряд має синхронізувати цю активність, створивши разом з бізнесом прозору дорожню карту євроінтеграції аграрного сектора. Спілка молочних підприємств України готова стати активною частиною платформи з напрацювання універсальних рішень у сфері економічної євроінтеграції,

– повідомив виконавчий директор СМПУ.

Крім того, Арсен Дідур зауважив, що програми стимулювання розвитку бізнесу Уряд безумовно має привʼязувати до певного "соціального контракту".

"Компанії, отримуючи підтримку від держави, мають думати ширше, ніж тільки про прибуток. Водночас і сама державна підтримка має розподілятись справедливо. Підтримка нестійких збиткових бізнесів тільки тому, що вони підпадають під категорії "малих" чи "сімейних", виглядає безперспективно та популістично. В умовах війни державні кошти мають іти не в тінь, а туди, де бюджети всіх рівнів швидко отримають віддачу сплаченими податками", – вважає Арсен Дідур.

Виходячи зі стійкості бізнесу і його соціального значення Уряд має розподіляти дефіцитний енергетичний ресурс. Державні програми мають максимально оперативно переорієнтовані на створення аграрними підприємствами власної генерації. Це пріоритетний виклик найближчих навіть не місяців, а тижнів,

– констатує виконавчий директор.