Українці здебільшого негативно ставляться до дистанційки

Три чверті населення України кажуть, що їм не подобається дистанційна робота. Водночас половина опитаних заявила, що їхня робота ніяк не змінилася у час пандемії.

Як змінилася робота під час пандемії

Для половини людей в Україні змін у режимі їхньої роботи під час пандемії не сталося. Доля іншої половини склалася по-різному.

До теми Компенсація від 19 тисяч: скільки можна заробити на сезонних роботах в Україні

Зміни у режимі роботи через коронавірус:

14% опитаних повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням зарплати,

7% повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з частковим збереженням зарплати, 6% пішли у частково оплачувану відпустку,

2% пішли у повністю оплачувану тривалу відпустку,

9% пішли у неоплачувану відпустку,

4% під час пандемії втратили роботу.

Працівники державного і приватного секторів приблизно однаково часто відповідають, що не відчули змін у режимі роботи: відповідно – 52,5% і 56%.

Проте, працівники державного сектору помітно частіше відповідають, що повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням зарплати – відповідно 26% і 10%.

Як змінилася зарплата під час пандемії

Насамперед в умовах пандемії постраждали ті, хто працював на тимчасовій основі – серед них лише 36% вказали, що в їхній роботі нічого не змінилося. До речі, частка тимчасово зайнятих у приватному секторі значно вища, ніж у державному – 17% проти 2%.

Для трохи більше ніж половини опитаних – 54% – зарплата не змінилася. Для 37% вона зменшилася, а 3% – зросла. Сподівано зменшилася зарплати у працівників приватного сектору, а не державного.

Про зменшення зарплати говорять 61% тих, хто працює на тимчасовій основі, і приблизно удвічі менше (31%) тих, хто працює на постійній основі.

Робота на дистанційці

Лише 14% опитаних заявили, що хочуть працювати дистанційно. Негативно до цього способу роботи поставилися 73%, а ще 12% – не визначилися.

Найчастіше до дистанційної роботи позитивно ставляться ті, хто, під час пандемії коронавірусу перейшов на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати – 29,5%. Втім, більшість з-поміж них – 56% не хочуть працювати дистанційно.

Серед тих, хто;

перейшов на дистанційну роботу з частковим збереженням заробітної плати – 22% і 69%,

пішов в повністю оплачувану тривалу відпустку – 17% і 79%,

пішов у частково оплачувану відпустку – 13% і 75%,

пішов у неоплачувану відпустку – 12% і 70,5%,

втратив роботу – 11% і 60%,

не відчув жодних змін і працює, як і раніше – 10% і 80%.

Ставлення до дистанційної роботи статистично значуще не відрізняється серед працівників державного сектору (відповідно 14% і 76%) і приватного сектору (відповідно 15% і 74%).



Опитування про роботу в час пандемії (для збільшення натисніть на зображення) / Скриншот