Чи готові українці до трудової міграції

Згідно з опитуванням Jooble, більша частина респондентів, а саме 61,8% українців, не готові їхати в інші міста чи регіони України заради сезонної роботи. В той час як 38,2% готові до тимчасової трудової міграції всередині країни.

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Серед основних причин, що спонукають до сезонної роботи, пошукачі зазначили:

наступні: можливість додаткового заробітку (59%);

відсутність постійної роботи (37,3%);

роботодавець надає житло на час роботи (36,9%),

любов до подорожей (27,6%);

офіційне працевлаштування (21,7%).

Серед причин чому опитаних не цікавлять сезонні роботи, майже половина респондентів – 48,7% – відповіли, що не готові переїздити. Другою найбільш розповсюдженою причиною стала неготовність до переїзду через сімейні обставини, про що зауважили 25,1% опитаних. Крім того, поширеною була причина невпевненості в чесності роботодавця, про яку заявили 24,8% анкетованих.

Найчастіше для сезонної роботи шукають продавців / Фото Pixabay

Які є вакансії та скільки платять

Опитані Jooble пошукачі зазначили, що 27,2% опитаних не важлива галузь працевлаштування, інші відповіли, що їх цікавить сезонне працевлаштування у галузях: готельно-ресторанної сфери (20,3%), виробництва (15,2%), аграрних робіт (6,9%), розважального сектора (6,5%), будівництва (6%), перевезення людей та вантажів (2,3%).

Очікуваним рівнем заробітної плати для понад чверті опитаних – 27,2% респондентів – є 10 000 – 15 000 грн помісячно. 25,3% опитаних очікують зарплату 30 000 гривень в місяць. 24,9% готові працювати за заробітну плату 20 000 – 30 000 гривень щомісяця. 22,6% очікують зарплату на рівні 15 000 – 20 000 гривень в місяць,

– кажуть аналітики.

На кадровому порталі grc.ua пропозиції сезонної роботи складають 2,5% від усіх актуальних вакансій на порталі. Найчастіше сезонних робітників шукають у таких професійних сферах: туризм/готелі/ресторани (29%), продажі (16%), початок кар’єри/студенти (10%), транспорт/логістика (9%), робітничий персонал (7%).

ТОП-10 посад у категорії сезонна робота:

продавець-консультант (11%);

прибиральниця (8%);

вантажник (7%);

кухар (7%);

водій (5%);

комплектувальник (5%);

менеджер по персоналу (4%);

мерчендайзер (4%);

диспетчер (3%);

офіціант (3%).

Найчастіше (43% усіх оголошень про роботу) заробітна плата сезонних робітників складає 7000 гривень на місяць. Є вакансії й з більшою компенсацією, але для цього треба знати англійську мову, мати рекомендації з попереднього місця роботи та мати професійні навички, які підтверджено дипломами або сертифікатами. Так, професійний кухар або аніматор в "гарячий сезон" в Одесі або у Карпатах можуть розраховувати на компенсацію від 19000 гривень,

– зазначили аналітики компанії.

Найчастіше роботодавці, які шукають сезонних робітників не вимагають досвід роботи (49% оголошень про роботу), або цікавляться мінімальним досвідом (від року до трьох) – 41% вакансій.