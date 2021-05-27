Готовы ли украинцы к трудовой миграции

Согласно опросу Jooble, большая часть респондентов, а именно 61,8% украинцев не готовы ехать в другие города или регионы Украины ради сезонной работы. В то время как 38,2% готовы к временной трудовой миграции внутри страны.

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Среди основных причин, побуждающих к сезонной работе, поисковики отметили:

возможность дополнительного заработка (59%);

отсутствие постоянной работы (37,3%);

работодатель предоставляет жилье на время работы (36,9%),

любовь к путешествиям (27,6%);

официальное трудоустройство (21,7%).

Среди причин, почему опрошенных не интересуют сезонные работы, почти половина респондентов – 48,7% – ответили, что не готовы переезжать. Второй наиболее распространенной причиной стала неготовность к переезду из-за семейных обстоятельств, о чем отметили 25,1% опрошенных. Кроме того, распространенной была причина неуверенности в честности работодателя, о которой заявили 24,8% опрошенных.

Чаще всего для сезонной работы ищут продавцов / Фото Pixabay

Какие вакансии и сколько платят

Опрошенные Jooble поисковики отметили, что 27,2% опрошенных не важна отрасль трудоустройства, остальные ответили, что их интересует сезонное трудоустройство в отраслях: гостинично-ресторанной сферы (20,3%), производства (15,2%), аграрных работ (6,9%), развлекательного сектора (6,5%), строительства (6%), перевозки людей и грузов (2,3%).

Ожидаемым уровнем заработной платы для более четверти опрошенных – 27,2% респондентов-является 10 000 – 15 000 грн помесячно. 25,3% опрошенных ожидают зарплату 30 000 гривен в месяц. 24,9% готовы работать за заработную плату 20 000 – 30 000 гривен ежемесячно. 22,6% ожидают зарплату на уровне 15 000 – 20 000 гривен в месяц,

– говорят аналитики.

На кадровом портале grc.ua предложения сезонной работы составляют 2,5% от всех актуальных вакансий на портале. Чаще всего сезонных работников ищут в таких профессиональных сферах как: туризм/гостиницы/рестораны (29%), продажи (16%), начало карьеры/студенты (10%), транспорт/логистика (9%), рабочий персонал (7%).

ТОП-10 должностей в категории сезонная работа:

продавец-консультант (11%);

уборщица (8%);

грузчик (7%);

повар (7%);

водитель (5%);

комплектовщик (5%);

менеджер по персоналу (4%);

мерчендайзер (4%);

диспетчер (3%);

официант (3%).

Чаще всего (43% всех объявлений о работе) заработная плата сезонных рабочих составляет 7000 гривен в месяц. Есть вакансии и с большей компенсацией, но для этого надо знать английский язык, иметь рекомендации с предыдущего места работы и иметь профессиональные навыки, которые подтверждены дипломами или сертификатами. Так, профессиональный повар или аниматор в "горячий сезон" в Одессе или в Карпатах могут рассчитывать на компенсацию от 19 000 гривен,

– отметили аналитики компании.

Чаще всего работодатели, ищущие сезонных рабочих, не требуют опыт работы (49% объявлений о работе), либо интересуются минимальным опытом (от года до трех) – 41% вакансий.