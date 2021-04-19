Дистанційне мінування й активізація снайперів: в районі Золотого напружена ситуація

На Луганщині в районі селища Золоте-4 ситуація залишається доволі напруженою. На цій ділянці бойовики майже щодня обстрілюють українські позиції.

За словами військовослужбовців Збройних сил України, поблизу Золотого-4 окупанти закидають на українські позиції протипіхотні міни. Також бойовики мінують підходи до спостережних постів.

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Небезпека підстерігає всюди

Почути небезпеку на звук майже не можливо. Через це українські військовослужбовці змушені постійно уважно дивитися під ноги.

Після того, як кілька місяців тому від вибуху протипіхотної міни поблизу власного житла загинув мешканець Золотого-4, армійці зрозуміли, що небезпека може бути й там, де не чекаєш.

Міна прилітає й встановлюється дуже швидко. Тут такий механізм, як звуки петарди. Вони є дуже тихими, тому помітити їх важко,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Іван.

Бойовики не припиняють обстріли

Не дають спокою українським захисникам не лише міни, а й обстріли. На цій ділянці фронту вони відбуваються майже щодня.

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Поки окупанти активно використовують щодо позицій Операції Об'єднаних сил боєприпаси, ворожі снайпери чекають нагоди зробити влучний постріл.

За словами військовослужбовця Максима, нещодавно ворожа куля пролетіла прямо у нього над головою.

"Я стояв на посту, виліз подивитись й спрацював снайпер. Добре, що я встиг відскочити", – заявив він.

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Від початку 2021 року

Зважаючи на постійну небезпеку, бійці переконують, що найважливіше – не втрачати пильність та зберігати спокій. Також важливо постійно бути постійно на зв'язку й спостерігати за ворогом за допомогою підручних засобів

Друзі стали ворогами

Один з українських військовослужбовців Ігор, родом з окупованого Донецька, у 2014 році покинув рідне місто й вимушено став переселенцем. Згодом хлопець пішов на фронт.

За його словами, він ще й досі не може зрозуміти поведінку колишніх друзів, які тепер воюють на боці окупантів.

Вони підписали контракт, взяли зброю й пішли на фронт, маючи здоровий глузд. Однак вони не знають, заради чого там стоять,

– поділився військовий.

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Щоб захистити себе від окупантів, армійці поглиблюють траншеї та окопи й облаштовують лінію оборони. Вони переконані, що в умовах так званого перемир'я, яке насправді не діє, тільки так можна захистити себе від ворожих куль.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу