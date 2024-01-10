Що залишилося від дитячого оздоровчого центру у Харкові після обстрілу: фото жахливих руйнувань

Ввечері 9 січня окупанти завдали терористичного удару по дитячому оздоровчому центрі у Харкові. На щастя, він був порожнім.

Ввечері російські окупанти вдарили двома ракетами по дитячому оздоровчому табору на околиці міста.

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Наслідки терористичної атаки

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, минулося без постраждалих. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що табір був порожнім.

Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він – в чистому вигляді терорист,

– написав Терехов.

Як виглядає дитячий оздоровчий центр після обстрілу: фото від ОВА та прокуратури

Прокуратура відкрила справу

Правоохоронці вже зафіксували наслідки російської нічної атаки на дитячу інфраструктуру у Харкові. В облпрокуратурі зазначили, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

За попередніми даними слідства, окупанти вдарили двома ракетами типу С-300.

Ситуація у Харківській області