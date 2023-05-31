Катання на велосипеді завершилося трагедією: на Рівненщині загинула 5-річна дівчинка

На Рівненщині 30 травня загинула 5-річна дівчинка. Вона впала у ставок, катаючись на велосипеді.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділення №7 та медики. Варто зауважити, що родину загиблої дитини характеризують позитивно. На соціальних обліках вона також не перебуває.

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Дівчинка впала у водойму

До поліції 30 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що вони констатували смерть 5-річної дівчинки в селі Річки. Попри реанімаційні заходи, її життя врятувати не вдалося.

На місці події слідчі з'ясували, що близько 13:40 дитина сказала своїй 24-річній мамі, що їде кататися на велосипеді на дитмайданчик неподалік освітнього закладу. Вже за 20 хвилин її там ніхто не бачив.

Батьки та односельці кинулися шукати дитину. Її виявила місцева жителька у штучній водоймі приватного господарства. Попередньо, дівчинка не впоралась із керуванням і впала у воду,

– повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок". Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції Рівненщини

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У Львові восьмикласника госпіталізували з вогнепальним пораненням

У Львові 31 травня також ледь не дійшло до трагедії – 14-річний школяр зазнав вогнепального поранення в груди внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці. Про інцидент поліцію сповістив лікар швидкої медичної допомоги, який екстрено відвіз хлопчика у лікарню.

За словами чоловіка, під час виїзду на виклик у квартирі одного з будинків на вулиці Шевченка він виявив школяра з вогнепальним пораненням. Правоохоронці негайно прибули на місце події, де встановили, що зброя належала батькові однокласника постраждалого. Діти прийшли до нього в гості.

Поліцейські вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували як "недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів". За українським законодавством винному може загрожувати до 3 років у в'язниці.