Трагічна загибель 4-річної дівчинки в Миколаєві на батуті: власницю атракціону затримали

У Миколаєві 13 травня 4-річна дівчинка загинула на батуті. Наступного дня правоохоронці затримали власницю атракціону.

Їй загрожує до 8 років у в'язниці. Невдовзі жінці повідомлять про підозру.

До теми Граючись на батуті: у Миколаєві трагічно загинула 4-річна дівчинка

У Миколаєві затримали власницю батута

На території дитячого містечка у Миколаєві 13 травня загинула дитина. Дівчинка віком майже 4 роки бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень.

За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення. Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батута. Про це розповів заступник начальника ГУНП – начальник слідчого управління Едуард Соловйов.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею про "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки". Жінці загрожує суворе покарання – 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років. Наразі триває досудове розслідування.

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На Тернопільщині також загадково загинули двоє чоловіків

Жителі Кременецького району Тернопільщини нещодавно виявили 2 тіла у ставку та одразу ж викликали швидку і поліцію. Чоловіків дістали з води, але медики лише констатували їхню смерть.

Судово-медичний експерт не знайшов слідів насильницької смерті. Під час перевірки слідчі встановили, що загиблими були орендар ставка та його помічник. Правоохоронці припускають, що чоловіки могли:

потонути, рятуючи один одного,

загинути внаслідок ураження струмом.

Деталі стануть відомими після проведення усіх необхідних експертиз.