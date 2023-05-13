У суботу, 13 травня, начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет заявив, що трапився трагічний випадок у дитячому містечку "Казка". Власне, загинула дитина.

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Причина смерті

За словами представника правоохоронних органів, дівчинці було 4 роки та на момент загибелі вона гралася на надувному різноколірному батуті. Ймовірно, сталася смерть внаслідок удушення.

Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батута. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті – удушення,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що на місці події працюють слідчі. Вони встановлюються всі обставини цього інциденту.

Також важливо, що на період слідства дитяче містечко "Казка" не працюватиме.



Батути, на яких загинула дитина / Фото начальника поліції Миколаївської області



Дитяче містечко, у якому загинула 4-річна дівчинка / Світлина Шайхета

Зверніть увагу! Шайхет висловив співчуття батькам загиблої. Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним та близьким 4-річної дівчинки.

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