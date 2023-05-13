В субботу, 13 мая, начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет заявил, что произошел трагический случай в детском городке "Сказка". Собственно, погиб ребенок.

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Причина смерти

По словам представителя правоохранительных органов, девочке было 4 года и к моменту гибели она играла на надувном разноцветном батуте. Вероятно, произошла смерть в результате удушения.

Играя на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти – удушение,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

Также важно, что на период следствия детский городок "Сказка" не будет работать.



Батуты, на которых погиб ребенок / Фото начальника полиции Николаевской области



Детский городок, в котором погибла 4-летняя девочка / Фотография Шайхета

Обратите внимание! Шайхет выразил соболезнования родителям погибшей. Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным и близким 4-летней девочки.

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