У Дії з'явилися ще три нові коронавірусні сертифікати
Джерело:телеграм-канал "Дія"
На порталі Дії з 20 грудня можна згенерувати нові типи сертифікатів, які стосуються COVID-19. Таких типів є три.
Мовиться про сертифікати на підставі ПЛР-тесту, довідки про одужання та так званий "дитячий". Сформувати їх можна на сайті diia.gov.ua.
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Нові сертифікати у Дії
Які нові сертифікати з'явилися на порталі Дії
На порталі Дії в інтернеті (diia.gov.ua) з 20 грудня з'явилася можливість генерувати ще 3 типи сертифікатів, пов'язаних із коронавірусною хворобою:
- На підставі негативного ПЛР-тесту.
- На підставі довідки про одужання.
- Та для дітей 12 років і старших.
Як згенерувати сертифікати
Щоб згенерувати той чи інший сертифікат, потрібно:
- Авторизуватися на сайті https://diia.gov.ua/
- Піти до розділу "Послуги", обрати там підрозділ "Здоров’я".
- Далі вибрати потрібний тип сертифіката.
- І погодитися на передачу даних.
Також у другій половині грудня у Дії:
- З'явилася послуга грошової компенсації за "пакунок малюка".
- Офіційно стартувала програма "єПідтримка" (так звана "тисяча за вакцинацію").
- Оновили сертифікат для авторизації (BankID перейшов на нову електронну печатку).
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Повний текст публікації у телеграмі Дії:
Ще більше сертифікатів на порталі! Відтепер на diia.gov.ua можна згенерувати сертифікати: на підставі негативного ПЛР-тесту, про одужання, для дітей віком від 12 років.
Щоб отримати сертифікат на порталі Дія, потрібно лише: авторизуватися зручним для вас способом, натиснути Послуги – Здоров’я – COVID-сертифікати, вибрати потрібний тип сертифіката, поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.
Нагадаємо, що сертифікати з порталу Дія можна роздрукувати або зберегти на свій ґаджет у форматі PDF. Вакцинуйтеся всією родиною, а Дія подбає про СOVID-сертифікати.
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