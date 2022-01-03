"Діють, як хулігани": найбільшим викликом для США у 2022 році будуть Росія й Іран, – ЗМІ

Найбільшими проблемами для США у 2022 році будуть не COVID-19 та інфляція, а Росія та Іран. Від політики команди Джо Байдена щодо цих країн залежатиме безпека Сполучених Штатів.

Наразі Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації президента США. У перший рік існування вона була радше принциповою, ніж м'язистою.

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Небезпеки від Ірану та Росії

Росія стягнула свої війська на кордон з Україною. Іран продовжує збільшувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.

Екскандидат у віцепрезиденти США від демократів Джо Ліберман пише у матеріалі, що Москва і Тегеран висунули обурливі вимоги:

Росія хоче, щоб Україну ніколи не приймали в НАТО, а Альянс не розміщував війська або техніку в якій-небудь країні колишнього СРСР.

Іран вимагає скасувати всі економічні санкції, які базуються на його "ядерній зраді", порушеннях прав людини та підтримці терористичних груп.

Очільники обох країн керують двома "порожніми економіками".

Вони (Росія та Іран – 24 канал) діють як хулігани, тому що, як і більшість хуліганів, невпевнені в собі, і в обох є причини на це,

– вважає Ліберман.

Що повинні робити США для протидії цим країнам

За словами політика, США повинні вжити заходів, аби Москва і Тегеран не шантажували Захід.

"Розуміючи, що Росія та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, США мають брати участь з повною впевненістю в собі", – переконаний він.

Обидві країни-агресорки не мають висувати свої вимоги, натомість це можуть робити США, бо "економіка й армія Заходу набагато сильніші".

У статті йдеться, що Вашингтон має вимагати, аби Росія вивела свої війська від кордону з Україною, і щоб Іран припинив свою програму ядерних розробок і погодився на міжнародні інспекції.

Якщо цього не станеться, то економічні санкції тільки посилюватимуться.

США мають надати Росії та Ірану докази того, що "мають на увазі те, що говорять", надаючи оборонну і наступальну зброю Україні та союзникам на Близькому Сході для захисту.

Також Захід повинен дати зрозуміти росіянам і іранцям, що у випадку їхньої подальшої агресії "розгорнуть військові засоби для підтримки партнерів, зокрема розвідку й авіацію".

Ліберман підсумував, що комплекс таких дій дипломатичного і військового керівництва США допоможе уникнути поразок поколінь в Європі й на Близькому Сході. А також це дасть можливість відновити міжнародний авторитет і надійність Америки.

Розмова Зеленського і Байдена: що відомо

Ввечері 2 січня Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Вона завершилася приблизно опівночі за Києвом.

На сайті Білого дому зазначили, що Байден вкотре підтвердив беззастережну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Вашингтон та партнери готові відповісти рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Також американський лідер наголосив на відданості США та партнерів принципу "нічого про Україну без України".

Зеленський у твітері теж коротко прокоментував розмову, зазначивши, що вона доводить особливий характер відносин США та України.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що найголовніше – запобігти подальшій ескалації, Київ і Вашингтон будуть використовувати всі можливості для цього.

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