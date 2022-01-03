"Діють, як хулігани": найбільшим викликом для США у 2022 році будуть Росія й Іран, – ЗМІ
Джерело:The Wall Street Journal
Найбільшими проблемами для США у 2022 році будуть не COVID-19 та інфляція, а Росія та Іран. Від політики команди Джо Байдена щодо цих країн залежатиме безпека Сполучених Штатів.
Наразі Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації президента США. У перший рік існування вона була радше принциповою, ніж м'язистою.
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Небезпеки від Ірану та Росії
Росія стягнула свої війська на кордон з Україною. Іран продовжує збільшувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.
Екскандидат у віцепрезиденти США від демократів Джо Ліберман пише у матеріалі, що Москва і Тегеран висунули обурливі вимоги:
- Росія хоче, щоб Україну ніколи не приймали в НАТО, а Альянс не розміщував війська або техніку в якій-небудь країні колишнього СРСР.
- Іран вимагає скасувати всі економічні санкції, які базуються на його "ядерній зраді", порушеннях прав людини та підтримці терористичних груп.
Очільники обох країн керують двома "порожніми економіками".
Вони (Росія та Іран – 24 канал) діють як хулігани, тому що, як і більшість хуліганів, невпевнені в собі, і в обох є причини на це,
– вважає Ліберман.
Що повинні робити США для протидії цим країнам
За словами політика, США повинні вжити заходів, аби Москва і Тегеран не шантажували Захід.
- "Розуміючи, що Росія та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, США мають брати участь з повною впевненістю в собі", – переконаний він.
Обидві країни-агресорки не мають висувати свої вимоги, натомість це можуть робити США, бо "економіка й армія Заходу набагато сильніші".
- У статті йдеться, що Вашингтон має вимагати, аби Росія вивела свої війська від кордону з Україною, і щоб Іран припинив свою програму ядерних розробок і погодився на міжнародні інспекції.
Якщо цього не станеться, то економічні санкції тільки посилюватимуться.
- США мають надати Росії та Ірану докази того, що "мають на увазі те, що говорять", надаючи оборонну і наступальну зброю Україні та союзникам на Близькому Сході для захисту.
Також Захід повинен дати зрозуміти росіянам і іранцям, що у випадку їхньої подальшої агресії "розгорнуть військові засоби для підтримки партнерів, зокрема розвідку й авіацію".
Ліберман підсумував, що комплекс таких дій дипломатичного і військового керівництва США допоможе уникнути поразок поколінь в Європі й на Близькому Сході. А також це дасть можливість відновити міжнародний авторитет і надійність Америки.
Розмова Зеленського і Байдена: що відомо
- Ввечері 2 січня Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Вона завершилася приблизно опівночі за Києвом.
- На сайті Білого дому зазначили, що Байден вкотре підтвердив беззастережну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Вашингтон та партнери готові відповісти рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Також американський лідер наголосив на відданості США та партнерів принципу "нічого про Україну без України".
- Зеленський у твітері теж коротко прокоментував розмову, зазначивши, що вона доводить особливий характер відносин США та України.
- Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що найголовніше – запобігти подальшій ескалації, Київ і Вашингтон будуть використовувати всі можливості для цього.
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