"Действуют, как хулиганы": самым большим вызовом для США в 2022 году будут Россия и Иран, - СМИ

Самыми большими проблемами для США в 2022 году будут не COVID-19 и инфляция, а Россия и Иран. От политики команды Джо Байдена в этих странах будет зависеть безопасность Соединенных Штатов.

В настоящее время Москва и Тегеран ощущают внешнюю политику администрации президента США. В первый год существования она была скорее принципиальной, чем мускулистой.

Читайте также Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты

Опасности от Ирана и России

Россия стащила свои войска на границу с Украиной. Иран продолжает увеличивать обогащение урана и близиться к созданию ядерного оружия.

Экс-кандидат в вице-президенты США от демократов Джо Либерман пишет в материале, что Москва и Тегеран выдвинули возмутительные требования:

Россия хочет, чтобы Украину никогда не принимали в НАТО, а Альянс не размещал войска или технику в какой-либо стране бывшего СССР.

Иран требует отменить все экономические санкции, основанные на его "ядерной измене", нарушениях прав человека и поддержке террористических групп.

Руководители обеих стран управляют двумя "пустыми экономиками".

Они (Россия и Иран – 24 канал) действуют как хулиганы, потому что, как и большинство хулиганов, не уверены в себе, и у обоих есть причины,

– считает Либерман.

Что должны делать США для противодействия этим странам

По словам политика, США должны принять меры, чтобы Москва и Тегеран не шантажировали Запад.

"Понимая, что Россия и Иран нуждаются в соглашении с США больше, чем Вашингтон с ними, США должны участвовать с полной уверенностью в себе", – убежден он.

Обе страны-агрессорки не должны выдвигать свои требования, но это могут делать США, потому что "экономика и армия Запада намного сильнее".

В статье говорится, что Вашингтон должен требовать, чтобы Россия вывела свои войска от границы с Украиной, чтобы Иран прекратил свою программу ядерных разработок и согласился на международные инспекции.

Если этого не произойдет, то экономические санкции будут только усиливаться.

США должны предоставить России и Ирану доказательства того, что "подразумевают то, что говорят", предоставляя оборонное и наступательное оружие Украине и союзникам на Ближнем Востоке для защиты.

Также Запад должен дать понять россиянам и иранцам, что в случае их дальнейшей агрессии "развернут военные средства для поддержки партнеров, в том числе разведку и авиацию".

Либерман подытожил, что комплекс таких действий дипломатического и военного руководства США поможет избежать поражений поколений в Европе и на Ближнем Востоке. А также это позволит восстановить международный авторитет и надежность Америки.

Разговор Зеленского и Байдена: что известно

Вечером 2 января Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Он завершился примерно в полночь по Киеву.

На сайте Белого дома отметили, что Байден еще раз подтвердил безоговорочную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Вашингтон и партнеры готовы решительно ответить, если Россия продолжит вторжение в Украину. Также американский лидер отметил приверженность США и партнерам принципу "ничего об Украине без Украины".

Зеленский в твиттере тоже коротко прокомментировал разговор, отметив, что он доказывает особый характер отношений США и Украины.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, Киев и Вашингтон будут использовать все возможности для этого.

Важно – разведка считает, что Россия может напасть в январе – феврале 2022 года: смотрите видео