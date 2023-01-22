Для чого і головне, чи зможе Росія реформувати армію: британські розвідники оцінили перспективу
Джерело:Ministry of Defence
Кремль задумав реформувати армію через нібито ймовірну військову загрозу в майбутньому. Однак, схоже, керівництво Росії і близько не розуміє, які виклики перед ними. Укомплектувати нові війська буде складно.
Таку думку озвучили розвідники Міноборони Великої Британії в актуальному звіті.
До теми 1,5-мільйонна армія та новий план: що задумали Путін і Шойгу
Про що мова
17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період з 2023 по 2026 рік.
Зазначають, що російські війська планують збільшити до 1,5 мільйона осіб, тобто на 11%. Також Шойгу оголосив про створення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході Росії.
Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.
Аналіз британських розвідників
Британська розвідка наголосила, що ці рішення кремлівської влади свідчать, що Росія може готуватися до військової загрози навіть після закінчення війни проти України.
Втім, найімовірніше, Росія зіштовхнеться з величезними труднощами щодо укомплектування нових військ.
Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, імовірно, вважає, що посилена військова загроза з застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення,
– пояснили у звіті розвідки Великої Британії.
Більше про плани Росії, які так і залишаться мріями
- Міноборони країни-агресора задумало реформувати свою армію просто під час війни проти України.
- Аналітики ISW вважають, що реформа Шойгу може вплинути на перебіг війни лише за пів року за умови, що все піде за планом.
- Нині рубіжна кількість ЗС Росії складає 1 150 000 осіб. Влітку Путін збільшив свою армію на 140 000 вояків, щоправда, "чомусь" це ніяк не вплинуло на хід війни.