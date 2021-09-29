Для нас російський газ – варіант №1, – Сійярто у ПАРЄ пояснив скандальний контракт з Кремлем

Вже кілька днів поспіль Україна та Угорщина обмінюються взаємними звинуваченнями через нову газову угоду Будапешта з Росією. В Угорщині наголошують, що не мали іншого виходу, як закуповувати російський газ в обхід України.

Як пояснив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у ПАРЄ, країни центральної Європи не мають інших варіантів, крім закупівлі газу в великих обсягах з Росії.

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Іншого виходу не було, – Сійярто

Міністр підкреслив, що Угорщина використовує газ так, як це роблять інші країни Європи. За його словами, враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає.

Оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви й не зможете його звідти купити. Тому для жителів Центральної Європи, російський газ – варіант №1. І ми підписали газовий контракт на 15 років, і ми відкидаємо будь-які спроби зазіхнути на наш суверенітет,

– додав він.

Угорець наголосив, що це суверенне право Будапешта підписувати контракти на поставку енергії, "з ким ми хочемо".

"І атаки на країну тільки тому, що це гарантує, що будинки й квартири угорських громадян будуть опалюватися, а промисловість буде працювати – це неприйнятно", – підсумував Сійярто.

Що тепер буде з українсько-угорськими стосунками

Дипломат зазначив, що Угорщина не буде скорочувати спроби поліпшити двосторонні відносини з Україною.

Але такі кроки, нападки на нас в Єврокомісії через забезпечення безпеки наших енергоресурсів, – це вже занадто,

– заявив він.

Що відомо про угоду між Угорщиною та Росією Угода між "Газпромом" та угорським енергохолдингом діятиме 15 років. Вона передбачає щорічне постачання 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решту – через Австрію. Обсяги постачання блакитного палива можуть переглянути через 10 років. Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року.

Через цю угоду Україна може втрачати щороку мільйони доларів. Раніше Угорщина також купувала російський газ, але для його транспортування використовувала українські потужності.

Раніше Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту. Натомість Сіярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" дипломат вважає вигідною. Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.