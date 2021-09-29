Для нас російський газ – варіант №1, – Сійярто у ПАРЄ пояснив скандальний контракт з Кремлем
Джерело:фейсбук Петера Сійярто
Вже кілька днів поспіль Україна та Угорщина обмінюються взаємними звинуваченнями через нову газову угоду Будапешта з Росією. В Угорщині наголошують, що не мали іншого виходу, як закуповувати російський газ в обхід України.
Як пояснив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у ПАРЄ, країни центральної Європи не мають інших варіантів, крім закупівлі газу в великих обсягах з Росії.
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Іншого виходу не було, – Сійярто
Міністр підкреслив, що Угорщина використовує газ так, як це роблять інші країни Європи. За його словами, враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає.
Оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви й не зможете його звідти купити. Тому для жителів Центральної Європи, російський газ – варіант №1. І ми підписали газовий контракт на 15 років, і ми відкидаємо будь-які спроби зазіхнути на наш суверенітет,
– додав він.
Угорець наголосив, що це суверенне право Будапешта підписувати контракти на поставку енергії, "з ким ми хочемо".
"І атаки на країну тільки тому, що це гарантує, що будинки й квартири угорських громадян будуть опалюватися, а промисловість буде працювати – це неприйнятно", – підсумував Сійярто.
Що тепер буде з українсько-угорськими стосунками
Дипломат зазначив, що Угорщина не буде скорочувати спроби поліпшити двосторонні відносини з Україною.
Але такі кроки, нападки на нас в Єврокомісії через забезпечення безпеки наших енергоресурсів, – це вже занадто,
– заявив він.
Що відомо про угоду між Угорщиною та РосієюУгода між "Газпромом" та угорським енергохолдингом діятиме 15 років. Вона передбачає щорічне постачання 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решту – через Австрію. Обсяги постачання блакитного палива можуть переглянути через 10 років. Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року.
Раніше Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту. Натомість Сіярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" дипломат вважає вигідною. Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.