Для парадів у Росії може не вистачити танків: як Москва спробує вийти зі становища

Найімовірніше, цьогоріч росіяни святкуватимуть "дєнь пабєдабєсія" значно скромніше, ніж зазвичай. Традиційний парад до 9 травня, напевно, проведуть хіба що у Москві.

Скасування парадів може бути пов'язано насамперед з втратами Росії у техніці, а вони є просто шаленими. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров.

Варте уваги Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня

Ні кадрів, ні техніки

Як підкреслив Крамаров, основним бойовим танком Росії був Т-72 в різних модифікаціях. Їх було дуже багато, і на зберіганні перебувало чимало. Станом на початок року, ще до активної фази боїв за Вугледар, Бахмут, Авдіївку, втрати були більше ніж 1 000 одиниць лише танків Т-72. Про Т-90 у різних модифікаціях, Т-82 УБ – годі й говорити.

Крім того, є елемент залученості частин сухопутних військ, які здебільшого перебувають на лінії фронту у нашій країні.

У різних містах військові частини могли вивести особовий склад й техніку, щоб проїхатися площею у своєму шаленому "побєдобєсії", сказати, що "дійдуть до Берліна". А зараз немає ні людей, ні техніки,

– запевняє військовий експерт.

Під Вугледаром воювала 155 дивізія морської піхоти Тихоокеанського флоту. Через всю Росію цих солдатів доправили на фронт. Вони взагалі готувалися до зовсім інших завдань, ніж штурмувати в сухопутну взимку Вугледар.

"У них як дефіцит техніки, так і дефіцит кадровий. Щоб правильно провезти техніку, потрібен певний рівень кваліфікації. Як правило виставляють найкращі екіпажі з найдосвідченішими механіками-водіями, які можуть з правильною швидкістю та правильним інтервалом гарно провезти цю техніку", – пояснив військовий експерт.

Росіяни можуть "нашкребти" щось для параду у Москві. Але, найімовірніше, вважає Крамаров, цьогоріч він буде значно скромніший. Щоб приховати втрати у техніці й живій силі, росіяни можуть дістати близько 50 одиниць Т-34.

Т-34 конструктивно 1941 – 1945 років. Танк був розроблений і побудований здебільшого для демонстрацій на парадах, у бойових діях він участі не брав. Він перебував на озброєнні армії СРСР до 1991 року.

Були фотографії, що вони дістають трофейні системи залпового вогню, "Катюші" на шасі, ЗІЛ 30-х років.

"Можливо, вони зроблять красиву історичну реконструкцію, як вони люблять. Щоб ворог не дізнався, що в них "аналагав нєт", – припускає військовий експерт.

У танках Т-90 в різних модифікаціях росіяни використовували відносно сучасні технології, зокрема західні, які вони вже отримувати не можуть. Так, наші військові зауважують, що у трофейних танках Т-62 замість сучасного тепловізійного прицілу стоїть радянський прилад нічного бачення разом з танковим прицілом кінця 80-х років. Або ж намагаються замість французьких технологій, які застосовувалися у матрицях, прилаштовувати китайські.

Це технології подвійного призначення умовно з мисливського тепловізора. Виходить доволі кривенько, має доволі архаїчний і поганий вигляд,

– акцентує Крамаров.

Підготовки до парадів скасовані, причому не лише у прикордонних територіях, як говорили раніше. Крім, звісно, Москви.

"Це свідчить про те, що ми дуже ефективно знищуємо як живу силу, так і бронетехніку", – підсумував військовий експерт Андрій Крамаров.

Паради заборонили і в Криму