Членство в НАТО та передача F-16: про що домовлявся Кулеба у Брюсселі

У НАТО відбулась зустріч комісії "Україна – НАТО" на рівні міністрів. Під час зустрічі вдалося збільшити бюджет альянсу для фінансування ЗСУ та пришвидшити постачання зброї, яку вже обіцяли доставити.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю. Засідання на рівні міністрів відбулося вперше з 2017 року. Проте, зустріч мала позитивні результати.

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Формат вдалося не лише розблокувати, але і є бажання провести таке засідання за участі президента України під час саміту у Вільнюсі,

– сказав Кулеба.

Очільник МЗС розвіяв міфи про втому у Європі щодо підтримки України. Сьогодні міністр провів двосторонні засідання з держсекретарем США, турецьким колегою і сьогодні ввечері відбудуються двосторонні перемовини з очільником МЗС Іспанії. За словами Кулеби, під час перемовин союзники погодились пришвидшити постачання зброї для контрнаступу.

За словами генерального секретаря Північноатлантичного блоку, союзники узгодили створення плану підтримки України на довгострокову перспективу.

"Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, щоб допомогти забезпечити оборону України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянських часів до стандартів НАТО та підвищити взаємосумісність з НАТО", – сказав Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, Україна передає свої потреби до альянсу. Наразі війна набула логістичного характеру тому, постійно потрібно більше озброєння. Через інтенсивну війну ЄС запускають військово-промисловий комплекс, аби забезпечити себе та Україну необхідною технікою.

"Аби Україна змогла запустити велику наступальну операцію та звільнити тимчасово окуповані території їй потрібні великі обсяги артилерійських систем, бойових танків, Систем протиповітряної оборони й багато інших систем, які альянс вже надавав Україні й буде продовжувати надавати", – заявив Столтенберг.

Очільник НАТО заявив, що позиція Альянсу щодо вступу України залишається незмінною – спершу треба здобути перемогу на війні. Проте, міністр закордонних справ очікує, що влітку Україна побачить чітку позицію блоку з цього питання.

"Я сказав все, що Україна думає з приводу позицій деяких країн, що членство не на часі, а головне – зміцнення підтримки. У нас була відверта розмова", – заявив глава МЗС України.

Кулеба розповів, що союзники взяли цю інформацію до уваги і мають вийти на чіткий результат під час саміту у Вільнюсі. Міністр зазначив, що він частково задоволений результатами перемовин щодо вступу України в НАТО. Чиновник наголосив, що членство в альянсі – це єдина умова безпеки України.

"Вільнюс 2023 року – це нагода виправити результати Бухаресту 1994 року", – сказав Кулеба.

За його словами, від саміту у Вільнюсі очікують конкретних рішень, які наближать Україну до членства у блоці та недостатньо буде вкотре заявити, що "двері НАТО будуть відчинені". Крім того, він заявив, що після подачі заявки на членство питання ПДЧ знято з порядку денного.

Міністр зазначив, що наразі усі країни- члени НАТО підтримують Україну та не підштовхують її до перемовин з Росією, які б не відповідали інтересам України. Крім того, багато держав будуть з Україну до самої перемоги.

Крім того, під час свого візиту, у Брюсселі Кулеба обговорив постачання F-16 під час двосторонніх зустрічей. Міністр наголосив, що українська сторона розвіяла міфи, що надання винищувачів не можливо з практичної точки зору. Після отримання інформації, що українські пілоти зможуть керувати літаками, в столицях обговорять це питання.

Зазначимо, саміт у Вільнюсі відбудеться у липні 2023 року. Україна сподівається отримати гарантії безпеки або політичні рішення щодо членства в альянсі.