Членство в НАТО и передача F-16: о чем договаривался Кулеба в Брюсселе

В НАТО состоялась встреча комиссии "Украина – НАТО" на уровне министров. Во время встречи удалось увеличить бюджет альянса для финансирования ВСУ и ускорить поставки оружия, которое уже обещали доставить.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Заседание на уровне министров прошло впервые с 2017 года. Однако встреча имела положительные результаты.

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Формат удалось не только разблокировать, но и есть желание провести такое заседание с участием президента Украины во время саммита в Вильнюсе,

– сказал Кулеба.

Глава МИД развеял мифы об усталости в Европе по поддержке Украины. Сегодня министр провел двусторонние заседания с госсекретарем США, турецким коллегой и сегодня вечером пройдут двусторонние переговоры с главой МИД Испании. По словам Кулебы, в ходе переговоров союзники согласились ускорить поставки оружия для контрнаступления.

По словам генерального секретаря Североатлантического блока, союзники согласовали создание плана поддержки Украины на долгосрочную перспективу.

"Мы разработаем многолетнюю инициативу поддержки Украины, чтобы помочь обеспечить оборону Украины, осуществить переход от оборудования и доктрин советских времен к стандартам НАТО и повысить взаимосовместимость с НАТО", – сказал Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Украина передает свои потребности в альянс. В настоящее время война приобрела логистический характер потому, что постоянно требуется больше вооружения. В результате интенсивной войны ЕС запускают военно-промышленный комплекс, чтобы обеспечить себя и Украину необходимой техникой.

"Чтобы Украина смогла запустить большую наступательную операцию и освободить временно оккупированные. территории, ей нужны большие объемы артиллерийских систем, боевых танков, Систем противовоздушной обороны и многие другие системы, которые альянс уже предоставлял Украине и будет продолжать предоставлять", – заявил Столтенберг.

Глава НАТО заявил, что позиция Альянса по вступлению Украины остается неизменной – сначала нужно одержать победу на войне. Однако министр иностранных дел ожидает, что летом Украина увидит четкую позицию блока по этому вопросу.

"Я сказал все, что Украина думает по поводу позиций некоторых стран, что членство не актуально, а главное – укрепление поддержки. У нас был откровенный разговор", – заявил глава МИД Украины.

Кулеба рассказал, что союзники приняли эту информацию и должны выйти на четкий результат во время саммита в Вильнюсе. Министр отметил, что он частично доволен результатами переговоров по вступлению Украины в НАТО. Чиновник подчеркнул, что членство в альянсе – это единственное условие безопасности Украины.

"Вильнюс 2023 года – это возможность исправить результаты Бухареста в 1994 году", – сказал Кулеба.

По его словам, от саммита в Вильнюсе ожидают конкретных решений, которые приблизят Украину к членству в блоке и недостаточно будет еще раз заявить, что "двери НАТО будут открыты". Кроме того, он заявил, что после подачи заявки на членство вопрос ПДЧ снят с повестки дня.

Министр отметил, что все страны-члены НАТО поддерживают Украину и не подталкивают ее к переговорам с Россией, которые бы не отвечали интересам Украины. Кроме того, многие государства будут с Украиной до самой победы.

Кроме того, во время своего визита в Брюсселе Кулеба обсудил поставки F-16 в ходе двусторонних встреч. Министр подчеркнул, что украинская сторона развеяла мифы, что предоставление истребителей невозможно с практической точки зрения. После получения информации, что украинские пилоты смогут управлять самолетами, в столицах обсудят этот вопрос.

Отметим, саммит в Вильнюсе пройдет в июле 2023 года. Украина надеется получить гарантии безопасности или политические решения по членству в альянсе.