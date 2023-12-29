У Дніпрі є загиблі й постраждалі внаслідок ранкової атаки
Зранку 29 грудня росіяни обстріляли Дніпро і влучили в торговий центр та пологовий будинок. На жаль, є загиблі.
Мер міста Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі є загиблі і постраждалі внаслідок ранкової атаки.
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У Дніпрі є загиблі та поранені
Голова ДОР Микола Лукашук підтвердив інформацію і наголосив, що на місцях працюють всі служби.
Внаслідок атаки по Дніпру є жертви і постраждалі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Сьогоднішній ранок вкотре показав, з якими маніяками ми маємо справу,
– написав він.
Лукашук додав, що офіційна інформація з'явиться згодом.
Що відомо про наслідки атаки по Дніпру
- Зранку 29 грудня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів. Атака на місто тривала приблизно годину.
- Відомо, що внаслідок обстрілу загорівся один з торгових центрів.
- Крім цього, пошкоджено пологовий будинок. Там також пожежа і вибиті вікна.
- Наразі на місцях працюють місцеві служби та ДСНС.
- Поблизу місць влучання у місті призупинили рух громадського транспорту. На перехрестях працюють регулювальники.
Зазначимо, що під час масковного ракетного обстрілу 29 грудня також є влучання у житлові будинки в Києві, Конотопі, Одесі та у Львові.
Крім цього, у Харкові є влучання в будівлю лікарні.