У 15 років важила 9 кілограмів: жінка з Кривого Рогу влаштувала хворій донці концтабір

До суду передали справу про жінку з Кривого Рогу, яка заморила голодом власну доньку. Дитина в 15 років мала вагу лише 9 кілограмів і навіть не могла ходити.

Про це жахіття в одному з помешкань міста стало відомо ще в лютому. Дитину негайно забрали та справою зайнялися правоохоронці. Про завершення розслідування повідомили 26 листопада. Перше судове засідання щодо обвинуваченої має відбутися вже через 12 днів.

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Що відомо про цю справу

У дитини, яку морили голодом, також є діагностовані синдром Дауна й ДЦП. Вона жила в помешканні з 20-річною сестрою та матір'ю. Жінка взагалі не працювала, щоб забезпечувати дітей.

У помешканні не було світла та газопостачання. Комунікації відключили за борги. Окрім цього, мати взагалі не доглядала за дитиною. Дівчина постійно перебувала в колисці та була змушена випорожнюватися під себе.

Також у цих людей не було належного харчування. У холодильнику сім'ї помітили тільки 1 брудну каструлю. Тому правоохоронці констатували, що це злісне невиконання батьківських обов'язків не можна так залишити.

Помешкання, де морили голодом дитину / Фото "Первый Городской"

Дитину одразу забрали

Згодом відбулося засідання суду, де жінка визнала, що неналежно займалася доглядом за донечкою. Також погодилася на те, що підлітка потрібно направити в центр реабілітації.

Суд постановив, що 15-річну дівчинку заберуть із сім'ї. Проте горе-матір не позбавили батьківських прав, а обрали інший тип покарання. Її зобов'язали виплачувати аліменти у розмірі 1/4 частини від доходів. Слід зазначити, що ця сума не повинна бути меншою за 50% прожиткового мінімуму (приблизно 1 тисяча гривень).