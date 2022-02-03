9 місць у Дніпропетровській області, де найчастіше стаються ДТП: інтерактивна мапа

Упродовж 2021 року на Дніпропетровщині сталося понад 13,5 тисячі аварій на дорогах. В автопригодах загинули майже 300 людей, ще понад 2 тисячі отримали травми.

Журналістка 24 каналу звернулася в Управління патрульної поліції Дніпропетровської області та дізналася, де найчастіше стаються ДТП. Перелік сформували на основі статистики про кількість смертельних аварій у області або з потерпілими.

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Міста з найбільшою кількістю аварій

У списку немає міста Дніпро, де сталося найбільше автопригод. Більш детальна інформація про небезпечні вулиці обласного центру доступна в окремому матеріалі за посиланням вище.

На другому місці після Дніпра опинився Кривий Ріг. Від січня по грудень 2021 року в місті сталося 24 аварії, які забрали життя 25 людей. Окрім цього, в 51 автотрощі травми отримали 82 людей.

Смертельні ДТП часто стаються і в Кам'янському – торік там загинуло 11 людей на дорогах. У 20 аваріях травмувалася 21 особа.

Невтішні показники й у місті Павлоград. Внаслідок 8 аварій там померли 10 людей. На дорогах сталося також 13 аварій, де травмувалися 17 осіб.

У Новомосковську сталося 7 смертельних автопригод, у яких загинули 8 людей. Ще 3 осіб отримали травми в 2 зіткнення авто.

До п'ятірки міст із невтішним рейтингом ДТП увійшов також Нікополь. У 2021 році там загинуло 6 людей в автопригодах. Сталося також 9 зіткнень автомобілів, де травми отримали 10 людей.

Небезпечні траси

Водіям також слід зважати на місцеві автодороги, де час від часу стаються дорожньо-транспортні пригоди.

Зокрема, автошлях Н-31, що з'єднує Дніпропетровську і Полтавську області. Торік біля села Партизанське відбулася смертельна ДТП, яка забрала життя 1 людини, і ще 1 травмувалася.

Обережно їхати варто й частиною траси Н-08 Кременчук – Дніпро – Запоріжжя. Біля селища Карнаухівка у 2021 році загинула людина.

Досить часто відбуваються автозіткнення на трасі М-04. Зокрема, 2 людей травмувалися в аварії біля Миколаївки, ще 2 – біля Богуслава. Була також автопригода з потерпілим біля Павлограда.

Небезпечні місця на дорогах Дніпропетровщини: інтерактивна мапа