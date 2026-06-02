Їхав допомагати людям: що відомо про рятувальника Антона Ярмоленка, якого вбила Росія у Дніпрі

Російські війська масовано обстріляли Дніпро у ніч проти 2 червня. Під час повторного удару загинув рятувальник Антон Ярмоленко.

Сумну звістку повідомили міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова ДСНС Андрій Даник.

Що відомо про загиблого рятувальника?

У Дніпрі від повторного російського удару загинув майор служби цивільного захисту Антон Ярмоленко. Він був заступником начальника загону з ресурсного забезпечення 8-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС у Дніпропетровській області.

За даними ДСНС, рятувальник прибув на місце події після першого удару по місту, щоб допомогти постраждалим. На жаль, він отримав смертельні поранення.

Важко підібрати слова, коли гинуть такі люди. Люди, які не ховалися від небезпеки, а навпаки – поспішали назустріч біді, щоб врятувати чиєсь життя. Антон присвятив своє життя служінню людям,

– висловив співчуття Андрій Даник.

Зазначається, що Антон Ярмоленко був надійним професіоналом та тим, хто був готовий завжди допомогти. Колеги згадують його як людину з великим серцем.

Загиблий Антон Ярмоленко / Фото МВС України

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника. Вічна пам'ять і шана Герою!

Також внаслідок ворожого терору цієї ночі постраждав ще один рятувальник у Кам'янському.

Нагадаємо, що російські терористи пошкодили у Дніпрі багатоквартирні будинки, підприємство, пожежну частину, гаражі та автівки. За даними місцевої влади, було пошкоджено 50 осель та тисячі вікон.

Кількість жертв внаслідок ударів зростає, тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі вже відомо про 11 загиблих та 37 постраждалих. Серед них є й діти.