Росіяни вдарили КАБами по ринку на Дніпропетровщині: 9 людей поранено

Російські війська запускали керовані авіабомби та дрони по Дніпропетровщині. Наслідки обстрілів фіксують у трьох районах області.

Детальніше про це 13 червня повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Що відомо про удар по ринку?

Ворог запустив 12 КАБів по Васильківській громаді, Синельниківського району. Внаслідок атак постраждали дев'ятеро людей. Також частково зруйновано багатоквартирний будинок.

Російській війська поцілили й по ринку, від чого там сталась пожежа, пошкоджено вісім магазинів та 10 торгових павільйонів.

Нищівний удар російських КАБів по ринку: дивіться відео

Крім того, Микола Лукашук проінформував, що росіяни били безпілотниками та FPV-дронами по Миколаївській, Петропавлівській та Шахтарській громадах, а також по Нікопольському району. У самому Нікополі увечері 12 червня через ворожий артобстріл постраждала людина.

У громадах фіксують пошкодження багатоквартирного будинку та приватних осель, літньої кухні, господарської споруди та двох авто.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото обласної ради

До того ж у Кам'янському внаслідок російської атаки понівечено інфраструктуру.

Нагадаємо, вдень 12 червня та вночі 13 червня російські війська атакували "Шахедами" Миколаїв. Відомо про щонайменше двох постраждалих, одного з яких госпіталізували. Також гостру реакцію на стрес отримав 10-річний хлопчик. Місцева влада зафіксувала руйнування приватної оселі.