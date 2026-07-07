Наводили атаки по ТЕС Дніпропетровщини: СБУ затримала двох ворожих агентів

Служба безпеки України затримала ще двох агентів російських спецслужб. Підозрювані з Дніпропетровщини збирали інформацію для російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Однією з головних цілей була теплоелектростанції, що живить прифронтові райони області. Про це 6 липня повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність та затримання агентів?

Розслідування встановило, що фігуранти діяли окремо один від одного, але працювали на одного куратора російської ФСБ.

Одним з агентів виявився житель Дніпра. Він ухилявся від мобілізації та майже не виходив з дому, а необхідні ворогу дані запитував у сусідів та родичів. У ході побутових розмов, він намагався з'ясувати технічний стан місцевої ТЕС та де розташовані українські вогневі позиції протиповітряної оборони.

Інша фігурантка – безробітна жителька Зеленодольська. За даними слідства, вона обходила місцевість, щоб виявити місця базування мобільних вогневих груп. Також вона відстежувала наслідки російських ударів по місцевих енергооб'єктах.

Служба безпеки викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами роботи на ворога,

– додали в СБУ.

Затриманим вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники наразі перебувають під вартою без права на заставу. За скоєне їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше завербований ворожими спецслужбами чоловік влаштувався різноробочим на підприємство оборонно-промислового комплексу у Львові. Він планував приховати навмисний підпал секції із виробничими потужностями заводу коротким замиканням. СБУ запобігли диверсії та затримали підозрюваного.