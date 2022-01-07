Авто розтрощило вщент: 2 людей загинули у ДТП з автокраном на Дніпропетровщині
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Кам'янському районі Дніпропетровщини 5 січня трапилася нищівна ДТП – Mercedes-Benz влетів в автокран "МАЗ". Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків.
Аварія сталася на 344 кілометрі траси Н-08 "Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль". Тіла загиблих деблокували рятувальники.
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Легковик зіштовхнувся з автокраном
Приблизно о 16:20 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилася на трасі Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль. Там зіштовхнулися автомобільний кран "МАЗ" та легковик Mercedes-Benz A170.
На місце виклику негайно виїхали чергові відділення 7 та 46 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС Дніпропетровщини.
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Внаслідок ДТП загинули 2 людини
Рятувальники встановили, що внаслідок аварії водій та пасажир Mercedes загинули. Їхні тіла були заблокованими у розтрощеній автівці.
За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники розрізали конструкції автомобіля. Загиблими виявились чоловіки віком 27 та 30 років.
До робіт залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини ДТП встановлять правоохоронці.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Дніпропетровщини