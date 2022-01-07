Аварія сталася на 344 кілометрі траси Н-08 "Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль". Тіла загиблих деблокували рятувальники.

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Легковик зіштовхнувся з автокраном

Приблизно о 16:20 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилася на трасі Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль. Там зіштовхнулися автомобільний кран "МАЗ" та легковик Mercedes-Benz A170.

На місце виклику негайно виїхали чергові відділення 7 та 46 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС Дніпропетровщини.

Легковик врізався у "МАЗ": відео

Внаслідок ДТП загинули 2 людини

Рятувальники встановили, що внаслідок аварії водій та пасажир Mercedes загинули. Їхні тіла були заблокованими у розтрощеній автівці.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники розрізали конструкції автомобіля. Загиблими виявились чоловіки віком 27 та 30 років.

До робіт залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини ДТП встановлять правоохоронці.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Дніпропетровщини