У Дніпрі біля під'їзду поставили "царські ворота"
24 листопада 2021 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Волкова
Один із під'їздів Дніпра місцеві жителі вирішили прикрасити по-особливому. При вході вони поставили дві римські колони із "позолоченим" орнаментом.
Про подію розповів очевидець Олексій 23 жовтня. Він опублікував фото, де видно під'їзд у римському стилі.
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Під'їзд у римському стилі
На світлинах видно дві білі римські колони, що розмальовані золотою фарбою наче позолотою. Біля самих дверей мешканці будинку почепили дві фігури голови лева – теж "позолоченого".
У мережі люди насміхаються з дніпрян, адже, на їхній погляд, нові фігури зовсім не личать до стилю під'їзду. Ось кілька реакцій:
- Треба буде в себе в дворі зробити;
- Цей ансамбль чудово доповнять лебеді;
- А голова ОСББ не Гай Юлій випадково?.
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