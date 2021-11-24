Про подію розповів очевидець Олексій 23 жовтня. Він опублікував фото, де видно під'їзд у римському стилі.

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Під'їзд у римському стилі

На світлинах видно дві білі римські колони, що розмальовані золотою фарбою наче позолотою. Біля самих дверей мешканці будинку почепили дві фігури голови лева – теж "позолоченого".

У мережі люди насміхаються з дніпрян, адже, на їхній погляд, нові фігури зовсім не личать до стилю під'їзду. Ось кілька реакцій:

Треба буде в себе в дворі зробити;

Цей ансамбль чудово доповнять лебеді;

А голова ОСББ не Гай Юлій випадково?.

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