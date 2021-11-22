У Дніпрі чоловік побив підлітка і накинувся на перехожих

У Дніпрі на Слобожанському проспекті, чоловік побив неповнолітню дівчину. Зловмисник намагався втекти, але йому завадила поліція. У мережі кажуть, що він міг бути під дією наркотиків.

Невідомий напав і побив неповнолітню дівчину неподалік зупинки на Слобожанському проспекті 21 листопада. За даними ЗМІ, на місці інциденту працювала патрульна поліція. Однак поки що вони не прокоментували подію.

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Нападника знайшли

До поліції звернулися очевидці інциденту. Патрульні розпочали пошуки нападника, але трохи пізніше ще одні дніпряни повідомили про зловмисника, який чіплявся до людей в іншому місці.

Прибувши на Слобожанський проспект, 18 екіпаж виявив та затримав чоловіка. Ним виявився той самий зловмисник. який побив підлітка. Під час арешту чоловік поводився агресивно. За попередньою інформацією, він перебував під впливом заборонених речовин. Деталі події встановлюються.

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