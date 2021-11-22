Неизвестный напал и избил несовершеннолетнюю девушку возле остановки на Слобожанском проспекте 21 ноября. По данным СМИ, на месте инцидента работала патрульная полиция. Однако пока они не прокомментировали произошедшее.

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Нападавшего нашли

В полицию обратились очевидцы инцидента. Патрульные начали поиски нападавшего, но чуть позже еще одни днепряне сообщили о злоумышленнике, который придирается к людям в другом месте.

Прибыв на Слобожанский проспект, 18 экипаж обнаружил и задержал мужчину. Им оказался тот же злоумышленник. который избил подростка. Во время ареста мужчина вел себя агрессивно. По предварительной информации он находился под влиянием запрещенных веществ. Детали происшествия устанавливаются.

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