У Дніпрі чоловік зловив гігантського сома вагою 50 кілограмів: неймовірне фото
Джерело:фейсбук Олександра Громадського
Житель Дніпра впіймав гігантського "сома-людожера" вагою приблизно 50 кілограмів. Рибалка зловив його за допомогою гарпуна.
Чоловік розповів у мережі історію про те, як він зустрів "монстра". Усе сталося, коли рибалка вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів Дніпра.
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Не вдаючись у подробиці скажу, що зустріти сома-людожера вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони,
– зазначив рибалка.
Він заявив, що вистрілив у сома за допомогою гарпуна, після чого той почав тягнути його на глибину. Чоловік намагався приборкати сома, він схопив його за ласту, і вона луснула. Двобій риби та людини завершився на користь рибалки.
Важила величезна здобич 50 кілограмів. Чоловік додав, що сподівається, що його історія "змусить людей задуматися про небезпеку, яка чатує у глибинах Дніпра".
Реакція мережі на ситуацію
Користувачі мережі розділилися: частина хвалила чоловіка, інші – негативно відреагували на здобич рибалки. Люди зазначили, що сталося "вбивство старої рибини". А також наголосили, що у цю пору року соми вже сплять у зимувальних ямах.
У Дніпрі чоловік зломив гігантського сома / Фейсбук Олександра Громадського
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Уривок з допису Олександра Громадського:
Монстра кожен день не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, от і цього разу я вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон.
Не вдаючись у подробиці скажу, що зустріти сома людожера вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони.
Сом ніби зайняв це місце в очікуванні чергових роззяв, які могли б стати його здобиччю.
Але цьому не судилося трапитися, як тільки ми зустрілися віч-на-віч - рішення відбулося блискавично.
Я вистрілив у сома, і гартований гарпун Pelengas пронизав його товстелезну спину.
Почалася боротьба, сом дуже активно тягнув на глибину, а я намагався утримати його за мотузку, що з'єднує гарпун зі рушницею, ситуація дуже схожа на фільми про китобоїв.
І ось коли я вже майже утихомирив його, сом не здався і показав свої людоїдські нахили - він атакував мене за ногу, а потім вирішив відкусити частину моєї ласти. Лопата #tritonsub лопнула під ривками і тиском щелеп і тільки її якість і міцність, дозволило мені навіть з поламаною лопатою закінчити цю сутичку і відбуксирувати сома на берег.