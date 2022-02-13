У Дніпрі напали на знімальну групу "Української правди"

"Українська правда" повідомила про напад на їхню знімальну групу у Дніпрі. Журналістам погрожували ножем й вимагали видалити відзнятий матеріал.

Про це у своєму фейсбуці 13 лютого повідомив керівник департаменту журналістських розслідувань видання Михайло Ткач. Саме на його знімальну групу накинулися у Дніпрі.

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Подробиці про напад на журналістів

За словами Ткача, інцидент стався близько 15:00 поблизу VIP-терміналу аеропорту Дніпра. Він стверджує, що на знімальну групу скоїла напад озброєна охорона.

Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон й вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео,

– пояснив журналіст.

Невідомі видалили усі зняті кадри

У виданні уточнили, що невідомі підійшли до оператора Ярослава Бондаренка, коли той виконував редакційне завдання. Вони не представилися. За інформацією УП, це були представники охорони.

Я віддав усі документи свої. До мене виходить людина і приставляє ножа до ока. І каже: "Я тебе, б**ть, заріжу,

– пояснив один із журналістів.

Нападники хотіли, аби Бондаренко видалив відзняті кадри. Коли оператор відмовився, один із чоловіків, погрожуючи ножем, змусив його назвати пароль від телефона, й сам видалив звідти усі відео. Його "напарник" почав заламувати руки водію УП.

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На місці була поліція

Журналісти наголосили, що про цей випадок знають правоохоронці. Втім, вони ніяк не відреагували. Що саме знімала "Українська правда" в аеропорту Дніпра – поки невідомо.

На оприлюдненому відео справді чути, як знімальна група скаржилася правоохоронцям і пояснювала ситуацію. "Тут закрита територія. Не можна знімати", – вигукували люди поруч.