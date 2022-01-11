Правоохоронні органи не назвали ім'я потерпілого, однак його розкрили джерела Інтерфакс-Україна. Аби знайти привід підійти до чоловіка, зловмисники попросили у нього цигарку.

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Задіяли методи 90-х

Напад на журналіста трапився на проспекті Перемоги.

Отримавши відмову щодо цигарки, зловмисники побили Куликова й забрали у нього 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

На місце негайно прибули слідчі й змогли швидко знайти та затримати грабіжників у одному зі столичних хостелів.

Кримінальний шлейф

Виявилося, що до нападу на журналіста причетні раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний хлопець з Миколаївщини та його ровесник з Волині, який зараз має статус обвинуваченого за крадіжку. Крім того, поліція підозрює, що в злочині могли брати участь ще двоє людей. Наразі їх пошуки тривають.

За скоєне молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі. За фактом грабежу вже відкрито кримінальне провадження. Затриманим оголосили про підозру і взяли під варту.

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