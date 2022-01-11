Правоохранительные органы не назвали имя потерпевшего, однако его раскрыли источники Интерфакс-Украина. Чтобы найти повод подойти к мужчине, злоумышленники попросили у него сигарету.

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Задействовали методы 90-х

  • Нападение на журналиста произошло на проспекте Победы.
  • Получив отказ относительно сигареты, злоумышленники избили Куликова и забрали у него 3 тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.
  • На место немедленно прибыли следователи и смогли быстро найти и задержать грабителей в одном из столичных хостелов.

У Києві пограбували журналіста Андрія Куликова, нападників затримали

Один из молодых людей, причастных к нападению на журналиста / Фото полиции Киева

У Києві пограбували журналіста Андрія Куликова, нападників затримали

Двоих злоумышленников полиция задержала в столичном хостеле / Фото полиции Киева

Уголовный шлейф

Оказалось, что к нападению на журналиста причастны ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний парень из Николаева и его ровесник с Волыни, который сейчас имеет статус обвиняемого за кражу. Кроме того, полиция подозревает, что в преступлении могли участвовать еще два человека. На данный момент их поиски продолжаются.

За совершенное молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы. По факту грабежа уже открыто уголовное производство. Задержанным объявили о подозрении и взяли под стражу.

Кто такой Андрей Куликов

Это известный в Украине журналист, радио– и телеведущий, а также медиаэксперт. Он также является соучредителем "Громадське радіо" и возглавляет Комиссию по журналистской этике.