У Дніпрі невідомі погрожують активістці, яка захищає ліс: фотодоказ

Почали погрожувати активістці з Дніпра Вірі Танській, яка бореться за збереження "Обухівського лісу". Вона оприлюднила підтвердження цього.

Жінка зазначила, що погрози виявила 8 січня та вже написала заяву до поліції. Мовиться про спробу приватизації Кіровського озера, довкола якого нещодавно почали зводити огорожу. Це вкрай обурило містян, тому вони вирішили з цим боротися.

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Про які погрози розповіли

Танська розповіла про це в спільноті "Березанівка - мій райончик", що залили монтажною піною двері її місця, перукарні RIZO. Окрім цього, там замалювали балончиками рекламний банер. Там зробили малюнки багатьох свастик.



Замальований банер салону жінки / Фото спільноти "Березанівка - мій райончик"

Також залиши послання на бетонній огорожі, яку нещодавно встановили біля водосховища. Там жовтою фарбою написали вкрай провокативні слова: "Если Танская отс*сет".



Напис із образою на стіні / Фото спільноти "Березанівка - мій райончик"

Коли ліс захищає цілий район, комусь дуже хочеться знайти одного цапа-відбувайла. Як на мене, то пахне цькуванням і булінгом,

– сказала жінка про ці інциденти.

Вона додала й те, що бореться не сама. Мовляв, у її районі живе понад 30 тисяч людей і вони всі готові боротися за єдиний ковток свіжого повітря у своєму місті.



Двері залити монтажною піною / Фото телеграму "Днепр оперативный"

Коротко про боротьбу жителів міста

Озеро, довкола якого звели паркан, розташоване на території є Обухівського та Кіровського лісництва. Там також з’явилася будка охорони, проте працівники цієї тимчасової споруди нічого не коментують.



Люди на акції боротьби за ліс / Фото спільноти "Березанівка - мій райончик"

1 листопада активісти вийшли на мітинг щодо цього "віджимання" озера. Кілька десятків людей перекривали дорогу з плакатами та казали, що не зупиняться.

Також 29 жовтня створили електронну петицію "Зупинити захоплення лісових територій Обухівського /Кіровського/ лісництва" на сайті представництва президента України. Станом на 11 січня там є 7 200 голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом.



Петиція, яку створили активісти / Скриншот 24 каналу

Читайте повний текст допису зі спільноти "Березанівка - мій райончик":

Коли ліс захищає цілий район, комусь дуже хочеться знайти одного цапа-відбувайла. Як на мене, то пахне цькуванням і булінгом. Перед нашим святом у лісі 8.01 були запінені монтажною піною вхідні двері моєї роботи… Після численних листів, які мали незворотні рішення, писали на стіні образи…

Так ось тим хто це робить, а я впевнена вони це читають, хочу сказати: Я не одна, за мною цілий район і ініціативна група. Ви всім таке плануєте робити? На нашому районі проживає понад 30 тисяч людей, і це ми не з усіх ще зібрали підписи… Чому ви не хочете просто вийти на діалог до людей? Чому чините такими варварськими способами?

Захищати наш ліс – це обов'язок кожного мешканця міста, бо нам не повинно бути соромно перед своїми онуками. Тому що це єдиний ковток свіжого повітря для міста. Не можна забирати у людей те, що їм належить! Поки ініціативна група кидала сім'ї та роботу, щоб їздити інстанціями, а жителі збирали підписи вулицями, хтось із нас сміявся і казав, що ми їх зібрали на шашликах. І все б нічого, але це казали люди, які бігають та папірці шефу носять. Продзвонивши список підписів, вони були здивовані, що вони є реальними. Сподіваюся, ці леді дізнаються себе в цих пропозиціях. І тут у мене до них питання! А як би ви надійшли на своєму районі в такій ситуації? Судячи з сказаного, поки ми були у вашого шефа в кабінеті, продалися б за шашлики. Все починається із кожного з нас. Із чесності чиновника, який сидить і підписує такі дозволи на ліс чи може навпаки... Секретарки, яка сидить на своїй зарплаті і їй абсолютно байдуже, що в неї зроблять на районі. Головне шашлик хай дадуть. З Дитини, яка гуляючи лісом піднімає сміття і вішає плакат "Збережемо ліс"!