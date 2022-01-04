У Дніпрі школяр плюнув у продавчиню кіоску: цинічне відео
Джерело:"Телеграф"
У Дніпрі 14-річний школяр вирішив обурливо пранканути продавчиню кіоску. Підліток плюнув прямо у відкрите віконце.
Хлопець втік заливаючись сміхом
Інцидент трапився на проспекті Петра Калнишевського. Героєм відео є учень місцевої школи.
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На кадрах видно, що хлопець спершу постукав у віконце, а тоді, дочекавшись, коли його відкриють, плюнув прямо у середину. Нічого так і не сказавши, невихований школяр обернувся та поволі пішов. Далі він почав бігти.
Судячи із закадрового голосу, відео знімала дівчина. Її цей обурливий пранк лише розсмішив. Підлітки втекли з місця події під голосний сміх.
У Дніпрі хлопець плюнув у продавчиню кіоску: дивіться відео
Підлітка змусили вибачитися
Однак "розваги" школярів швидко припинилися. Їхній вчинок помітили перехожі. Вони впіймали "героя" й змусили вибачитися. 14-річний хлопець зізнався, що перед тим "випив, але не сильно".
Вибачте, будь ласка, що плюнув жінці в обличчя,
– сказав школяр.
Пояснити свого вчинку він не зміг.
Дивіться відео із вибаченнями підлітка:
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