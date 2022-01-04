Хлопець втік заливаючись сміхом

Інцидент трапився на проспекті Петра Калнишевського. Героєм відео є учень місцевої школи.

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На кадрах видно, що хлопець спершу постукав у віконце, а тоді, дочекавшись, коли його відкриють, плюнув прямо у середину. Нічого так і не сказавши, невихований школяр обернувся та поволі пішов. Далі він почав бігти.

Судячи із закадрового голосу, відео знімала дівчина. Її цей обурливий пранк лише розсмішив. Підлітки втекли з місця події під голосний сміх.

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Підлітка змусили вибачитися

Однак "розваги" школярів швидко припинилися. Їхній вчинок помітили перехожі. Вони впіймали "героя" й змусили вибачитися. 14-річний хлопець зізнався, що перед тим "випив, але не сильно".

Вибачте, будь ласка, що плюнув жінці в обличчя,

– сказав школяр.

Пояснити свого вчинку він не зміг.

Дивіться відео із вибаченнями підлітка:

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