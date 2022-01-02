У Дніпрі водій влаштував ДТП з 4 автівками: серед постраждалих маленький хлопчик

У Дніпрі 1 січня сталася карколомна ДТП на вулиці Запорізьке Шосе. Винуватцем аварії був водій Volkswagen Golf, який зіштовхнувся з одразу чотирма автомобілями.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія Volkswagen Golf та двох його пасажирів, серед яких хлопчик 2020 року народження.

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Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля Volkswagen Golf допустив зіткнення з:

попутним автомобілем Volkswagen Tiguan,

автомобілем Volkswagen Golf.

В результаті ДТП автомобіль Volkswagen Golf перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, який рухався попереду.



ДТП в Дніпрі / Фото Нацполіції

Водій був напідпитку

Водій автівки Volkswagen Golf перебував у стані алкогольного сп'яніння. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з довічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.