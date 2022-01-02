У Дніпрі водій влаштував ДТП з 4 автівками: серед постраждалих маленький хлопчик
Джерело:Нацполіція України
У Дніпрі 1 січня сталася карколомна ДТП на вулиці Запорізьке Шосе. Винуватцем аварії був водій Volkswagen Golf, який зіштовхнувся з одразу чотирма автомобілями.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія Volkswagen Golf та двох його пасажирів, серед яких хлопчик 2020 року народження.
Важливо У Росії автобус з пасажирами потрапив у страшну ДТП: є жертви й багато постраждалих
Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля Volkswagen Golf допустив зіткнення з:
- попутним автомобілем Volkswagen Tiguan,
- автомобілем Volkswagen Golf.
В результаті ДТП автомобіль Volkswagen Golf перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, який рухався попереду.
ДТП в Дніпрі / Фото Нацполіції
Водій був напідпитку
Водій автівки Volkswagen Golf перебував у стані алкогольного сп'яніння. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з довічним позбавленням права керувати транспортними засобами.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.