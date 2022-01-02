В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован водитель Volkswagen Golf и двое его пассажиров, среди которых мальчик 2020 года рождения.

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Правоохранители установили, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с:

попутным автомобилем Volkswagen Tiguan,

автомобилем Volkswagen Golf.

В результате ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.

ДТП в Днепре / Фото Нацполиции

Водитель был под хмельком

Водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Против мужчины возбуждено уголовное производство по статье 286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с пожизненным лишением права управлять транспортными средствами.

Что известно о пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров транспортного средства Volkswagen Golf, среди которых мальчик 2020 года рождения. Они доставлены в больницу.