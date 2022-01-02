Трагедия произошла в Скопинском районе около 05:45. Автобус Neoplan следовал по маршруту Москва – Астрахань.
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Пострадали более 20 человек
По данным СМИ автобус въехал в железнодорожную опору. По разным данным, в салоне находились 49 или 50 человек.
Пострадали во время ДТП 22 человека. В больнице оказались 12 пассажиров, среди них – 2 детей. В реанимации находятся 3 пострадавших.
Водитель автобуса – 47-летний Александр Колыхайло – ушел из жизни в больнице.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Российские телеграм-каналы сообщают, что водитель автобуса мог уснуть за рулем. В то же время официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Пассажирка рассказала, что все происходило очень быстро. Люди спали. Когда поняли, что случилось, не смогли открыть дверь, выбили окно.
ДТП под Рязанью / Управление МВД России по Рязанской области
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