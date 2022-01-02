Трагедия произошла в Скопинском районе около 05:45. Автобус Neoplan следовал по маршруту Москва – Астрахань.

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Пострадали более 20 человек

По данным СМИ автобус въехал в железнодорожную опору. По разным данным, в салоне находились 49 или 50 человек.

Пострадали во время ДТП 22 человека. В больнице оказались 12 пассажиров, среди них – 2 детей. В реанимации находятся 3 пострадавших.

Водитель автобуса – 47-летний Александр Колыхайло – ушел из жизни в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Российские телеграм-каналы сообщают, что водитель автобуса мог уснуть за рулем. В то же время официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Пассажирка рассказала, что все происходило очень быстро. Люди спали. Когда поняли, что случилось, не смогли открыть дверь, выбили окно.

Заметьте! В России 26 декабря в ДТП попал автобус "Донецк – Москва". В нем находились жители временно оккупированных территорий Украины. К сожалению, 3 человека погибли.

ДТП под Рязанью / Управление МВД России по Рязанской области

ДТП под Рязанью: смотрите видео