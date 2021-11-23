У Дніпрі врятували студентку зі страшним діагнозом: поступово руйнувався мозок

В обласній лікарні Дніпра успішно провели операцію 23-річній дівчині, яка мала пухлину в яєчнику. Через жахливий діагноз у неї почалося руйнування головного мозку.

Про те, що курс лікування закінчився успішно, повідомили 23 листопада. Детальніше про порятунок пацієнтки розповів головний лікар установи Сергій Риженко.

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Спершу плутала слова

За словами медика, дівчина навчається в польському виші. Перші симптоми помітили її близькі в телефонних розмовах. Дівчина почала неправильно переставляти слова в реченні й сама не звертала на це уваги.

Згодом усе це переросло в значне зниження пам'яті й мимовільне посмикування рук, яке посилювалося при хвилюванні. Також сильно порушився сон.

Симптоми почали загострюватись

Польські неврологи поставили студентці перший діагноз – астенічні розлади. Але після цього вона почала інколи непритомніти й потерпала від епілептичних нападів.

Коли непритомність траплялася до 10 разів на добу, мама вирішила забрати доньку додому. Її привезли до лікарні імені Мечникова. Детальне обстеження виявило тератому правого яєчника.



Лікарі, які врятували дівчину / Фото Сергія Риженка

Остаточний діагноз був вірним

Пацієнтці тоді вже поставили новий діагноз – аутоімунний енцефаліт. Медик акцентував, що в таких випадках пухлина яєчника спричиняє руйнування головного мозку.

Лише досвідчені лікарі Мечникова змогли знайти ту ниточку, що призвела до повноцінного добробуту ​​дівчини,

– написав Риженко.

Також він додав, що після курсу лікування Анастасія повністю повернулася до свого життя. Вона навчається, подорожує та познайомилася з хлопцем.

Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Коли розум у вогні…

Немає на світі видовища жахливішого, ніж вид рідної людини у хвилини душевних недуг.

Анастасія знає кілька мов, навчається у Польщі в Університеті, їй виповнилося лише 23.

Близькі телефоном почули, що вона переставляє слова в реченні й сама не звертає на це уваги.

Усе це переросло зниження пам'яті, мимовільне посмикування рук, що посилюється при хвилюванні.

Порушився сон.

Висновок польських неврологів – астенічні розлади.

Потім непритомність, епілептичні напади.

Після нападів втрати свідомості до 10 разів на добу мама забрала доньку додому та привезла до Дніпра до Мечникова.

В'ячеслав Гришин, Вадим Пашковський після детального обстеження виявили тератому правого яєчника.

Хірургами Мечникова проведено лапароскопічну операцію.

Був поставлений діагноз – аутоімунний енцефаліт, коли пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку.

Після курсу лікування Анастасія повністю повернулася до свого життя – навчається, подорожує, познайомилася з хлопцем.

І лише досвідчені лікарі Мечникова змогли знайти ту ниточку, що призвела до повного людського благополуччя молодої вродливої ​​дівчини.