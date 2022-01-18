У Дніпрі затримали злочинне угруповання, що організувало мережу борделів

У Дніпрі правоохоронці провели затримання злочинного угруповання. Цих людей підозрюють у створенні мережі борделів.



Цю операцію проводили співробітники міграційної поліції. Це, ймовірно, вказує на те, що до банди входили іноземці.

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Мали чіткі обов'язки

За даними правоохоронців лідером злочинної групи був 42-річний чоловік. Він орендував приміщення для розміщення борделів, розміщував рекламу та контролював роботу своїх.

Йому "допомагали" 4 спільниці та 1 чоловік. Слідчі встановили, що всі вони працювали адміністраторами у борделі та розміщали рекламні оголошення в інтернеті.

Вели бухгалтерію та проводили співбесіди

Також підозрювані спілкувалися з клієнтами, вели бухгалтерію. Чи не найважливішою частиною роботи зловмисників було проведення "співбесід" із кандидатками, які бажали надавати сексуальні послуги за гроші. Також члени банди контролювали та координували роботу секс-працівниць.

Щодо них, то поліцейські наразі встановили тільки 12 жінок, які займалися проституцією в межах сфери впливу цієї банди. Жінки зізналися, що година їхніх інтимних послуг коштувала відвідувачам від 1200 до декількох тисяч гривень.

Що виявили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях зловмисників, автомобілях і, власне, борделях. Що там знайшли:

220 тисяч гривень;

рекламні візитки;

банківські картки;

чорнові записи;

4 пакунки речовини схожої на марихуану.

Окрім цього, силовики вилучили комп'ютери та телефони. На них виявили головні докази злочинної діяльності в так званій "секс-індустрії".

Що загрожує затриманим

Правоохоронці розслідують цю справу одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Загалом за сутенерство усім затриманим загрожує до 7 років ув'язнення.

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