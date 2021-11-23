У Дніпрі знайшли мертвим 20-річного хлопця, який вийшов з авто на трасі та зник

У ЗМІ повідомляють, що 20-річного хлопця, який зник у Дніпрі знайшли мертвим. Напередодні юнак поїхав на риболовлю, але дорогою вийшов з авто та зник.

Хлопця розшукували 10 днів. До пошуків залучили безліч людей та волонтерів з організації "Мілена". Поліція офіційної інформації ще не опублікувала.

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Їхав на нічну риболовлю

За даними поліції, 20-річний хлопець зник 16 листопада близько 04:30. Він вийшов з авто біля однієї із заправних станцій в Індустріальному районі та зник.

За даними ЗМІ, він їхав на чорному Daewoo Lanos на нічну риболовлю. Телефон зниклого та документи залишилися в салоні.

У ЗМІ кажуть, що факт смерті молодика їм підтвердили в пресслужбі поліції. Його начебто виявили в озері без слідів насильства. Причини смерті наразі встановлюються.

Знайшли мертвою школярку

Схожий випадок стався в Дніпрі ще 1 листопада. 16-річна Валерія Статюха пішла з дому зранку 31 жовтня та не повернулася. Вже наступного дня дівчину знайшли мертвою.

Тіло школярки виявили в занедбаному дворі. Пошукові волонтери буквально наштовхнулися на нього.