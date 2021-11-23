Парня разыскивали 10 дней. К поискам привлекли множество людей и волонтеров из организации "Милена". Полиция официальную информацию еще не опубликовала.

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Ехал на ночную рыбалку

По данным полиции, 20-летний парень пропал 16 ноября около 04:30. Он вышел из машины возле одной из заправочных станций в Индустриальном районе и исчез.

По данным СМИ, он ехал на черном Daewoo Lanos на ночную рыбалку. Телефон пропавшего и документы остались в салоне.

В СМИ говорят, что факт смерти молодого человека им подтвердили в пресс-службе полиции. Его вроде бы обнаружили в озере без следов насилия. Причины смерти в настоящее время устанавливаются.

Школьницу нашли мертвой

Похожий случай произошел в Днепре еще 1 ноября. 16-летняя Валерия Статюха ушла из дома утром 31 октября и не вернулась. Уже на следующий день девушку нашли мертвой.

Тело школьницы обнаружили в заброшенном дворе. Поисковые волонтеры буквально натолкнулись на него.