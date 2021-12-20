На Дніпропетровщині чоловік спаплюжив державний прапор: йому загрожує в'язниця

У Синельниківському районі 19 грудня правоохоронці затримали 34-річного містянина за наругу над державним прапором. Чоловік зірвав стяг з електричної опори та кинув на дорогу.

Порушника розшукали завдяки камерам відеоспостереження. Правоохоронці встановили, що він – раніше судимий.

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Чоловік спаплюжив державний прапор

О 15:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від старости Маломихайлівської ОТГ. Він розповів, що приблизно о 8:00 на вулиці Центральній у селищі міського типу Просяна чоловік зірвав з електричної опори державний прапор.

Під час цього порушник зламав кріплення та основу, на якій закріпили стяг. Потім він кинув прапор на проїзну частину.



Чоловік зірвав державний прапор / Фото поліції Дніпра

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Порушнику загрожує в'язниця

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження та встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний раніше судимий місцевий житель.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над державними символами". Чоловікові загрожує до 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років у в'язниці.

Невдовзі порушнику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Зловмисника затримали / Фото поліції Дніпра