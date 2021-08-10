Інцидент стався в ніч проти 8 серпня. Правоохоронці вже почали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом.

Раніше Розірвав і потоптав ногами: на Волині 19-річний хлопець понівечив прапор України

Що з'ясувала поліція

Коли місцеві мешканці помітили, що з будівлі старостату зник прапор, вони повідомили про це поліцейських. 9 серпня у село прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що до інциденту причетний 19-річний юнак із сусіднього села – Глушки.

Правоохоронці доставили зловмисника до поліцейського відділення. Вони з'ясовують усі обставини події, що трапилася. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Стаття про наругу над державним символом передбачає:

  • або штраф від 17 до 68 тисяч гривень;
  • або арешт на строк до 6 місяців;
  • або позбавлення волі на строк до 3 років.

Схожий випадок трапився у Маріуполі

Напередодні у мережі опублікували кадри, на яких юнак із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Коли це відбувалося та хто на фото – невідомо. Щоправда, згодом хлопець вибачився. Він заявив, що нібито "все усвідомив й більше такого не повториться". Водночас, що спонукало його до таких дій, – не пояснив.