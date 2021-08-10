Інцидент стався в ніч проти 8 серпня. Правоохоронці вже почали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом.
Раніше Розірвав і потоптав ногами: на Волині 19-річний хлопець понівечив прапор України
Що з'ясувала поліція
Коли місцеві мешканці помітили, що з будівлі старостату зник прапор, вони повідомили про це поліцейських. 9 серпня у село прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що до інциденту причетний 19-річний юнак із сусіднього села – Глушки.
Правоохоронці доставили зловмисника до поліцейського відділення. Вони з'ясовують усі обставини події, що трапилася. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Стаття про наругу над державним символом передбачає:
- або штраф від 17 до 68 тисяч гривень;
- або арешт на строк до 6 місяців;
- або позбавлення волі на строк до 3 років.
Схожий випадок трапився у Маріуполі
Напередодні у мережі опублікували кадри, на яких юнак із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Коли це відбувалося та хто на фото – невідомо. Щоправда, згодом хлопець вибачився. Він заявив, що нібито "все усвідомив й більше такого не повториться". Водночас, що спонукало його до таких дій, – не пояснив.