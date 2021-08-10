Інцидент стався в ніч проти 8 серпня. Правоохоронці вже почали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом.

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Що з'ясувала поліція

Коли місцеві мешканці помітили, що з будівлі старостату зник прапор, вони повідомили про це поліцейських. 9 серпня у село прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що до інциденту причетний 19-річний юнак із сусіднього села – Глушки.

За попередньою інформацією, правопорушник зняв та підпалив прапор, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Його особу вже встановили.

Будівля старостату, з якої зловмисник зняв прапор / Фото Нацполіції

Прапор згорів майже вщент / Фото Нацполіції Що загрожує палію прапора

Правоохоронці доставили зловмисника до поліцейського відділення. Вони з'ясовують усі обставини події, що трапилася. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Стаття про наругу над державним символом передбачає:

або штраф від 17 до 68 тисяч гривень;

штраф від 17 до 68 тисяч гривень; або арешт на строк до 6 місяців;

арешт на строк до 6 місяців; або позбавлення волі на строк до 3 років.

Схожий випадок трапився у Маріуполі

Напередодні у мережі опублікували кадри, на яких юнак із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Коли це відбувалося та хто на фото – невідомо. Щоправда, згодом хлопець вибачився. Він заявив, що нібито "все усвідомив й більше такого не повториться". Водночас, що спонукало його до таких дій, – не пояснив.