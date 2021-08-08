Коли стався інцидент – невідомо. Також немає інформації про особу зловмисника.

Ще один резонанс Розірвав і потоптав ногами: на Волині 19-річний хлопець понівечив прапор України

Маріуполець підпалив прапор України: деталі

Відповідну світлину юнак виклав у мережу. Зауважимо, що за свій допис він отримав щонайменше 10 лайків. А одна із дописувачок сказала, що хлопець – "прямо вогонь".

На фото хлопець стоїть із оголеним торсом. Водночас тримає в руках прапор України, що горить. Згодом свій профіль у інстаграм він, імовірно, видалив або закрив.



Фото зі спаленим прапором хлопець виклав у мережу / Cкриншот

Уже вибачився

Як повідомляє "Катарсис" відео з вибаченнями з'явилося у день, коли було опубліковано скандальне фото. Ба більше, "не минуло й пів дня, як воно вибачилося". Щоправда, свій вчинок юнак не пояснив.

Вибачте ті, кого я образив своїм дописом, де підпалив український прапор. Я все усвідомив і більше таке не повториться,

– зазначив поспіхом хлопець.

Зверніть увагу! Стаття про наругу над державною символікою передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень, або арешт терміном до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.

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