На Дніпропетровщині перекинулась фура: рух ускладнений
25 листопада 2021 , 10:39Читать новость на русском
Джерело:"Інформатор"
На Полтавському шосе під Дніпром сталася ДТП. Водій фури не впорався з керуванням і перекинувся набік. На щастя, водій не постраждав. Унаслідок аварії значно ускладнився рух.
Аварія сталася біля села Іванівка вночі 25 жовтня. Поліцеські проводять реверсивний рух однією смугою.
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Деталі ДТП
За словами водія, він наїхав на пагорб і не впорався з керуванням. За даними ЗМІ, поліцейські перевірили його на драгері й чоловік виявився тверезим. У результаті аварії пошкодився дорожній знак.
Внаслідок ДТП заблокований проїзд у бік Дніпра в районі повороту на село Іванівка, одна смуга зайнята. О 10:00 фуру повинні були забрати з дороги.
ДТП під Дніпром / Фото "Інформатор"
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