На Дніпропетровщині перекинулась фура: рух ускладнений

25 листопада 2021 , 10:39
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Джерело:

"Інформатор"

На Полтавському шосе під Дніпром сталася ДТП. Водій фури не впорався з керуванням і перекинувся набік. На щастя, водій не постраждав. Унаслідок аварії значно ускладнився рух.

Аварія сталася біля села Іванівка вночі 25 жовтня. Поліцеські проводять реверсивний рух однією смугою.

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Деталі ДТП

За словами водія, він наїхав на пагорб і не впорався з керуванням. За даними ЗМІ, поліцейські перевірили його на драгері й чоловік виявився тверезим. У результаті аварії пошкодився дорожній знак.

Внаслідок ДТП заблокований проїзд у бік Дніпра в районі повороту на село Іванівка, одна смуга зайнята. О 10:00 фуру повинні були забрати з дороги.

ДТП під Дніпром / Фото "Інформатор"

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Автор: Марта Кушка