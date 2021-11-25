Авария произошла возле села Ивановка ночью 25 октября. Полицейские проводят реверсивное движение по одной полосе.

Обратите внимание Под Днепром в ДТП попал грузовик с мандаринами

Подробности ДТП

По словам водителя, он наехал на холм и не справился с управлением. По данным СМИ, полицейские проверили его на драгере и мужчина оказался трезвым. В результате аварии повредился дорожный знак.

В результате ДТП заблокирован проезд в сторону Днепра в районе поворота на село Ивановка, одна полоса занята. В 10:00 фуру должны были забрать с дороги.

ДТП под Днепром / Фото "Информатор"

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