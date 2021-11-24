Авария произошла 24 ноября около 5 утра. Водитель грузовика взлетел в кювет недалеко от поселка Софиевка Криворожского района.

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Детали аварии

На место происшествия вызвали спасателей. Они установили, что грузовой автомобиль Mercedes, перевозивший мандарины, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В ДТП попал грузовик с мандаринами / Фото ГСЧС

Чтобы избежать пожара из-за аварии, пожарные отсоединили клеммы от аккумуляторной батареи. Всего работники ГСЧС привлекли к работе 5 спасателей и 1 единицу пожарной техники.

ДТП с грузовиком в Кривом Роге

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП с участием грузовика Volvo и "ЗАЗ-Таврия". В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Пассажирку легкового автомобиля отвезли в ближайшее лечебное учреждение. По предварительным данным, у женщины диагностировали повреждение коленных суставов.